Ronaldo'nun test sonuçları negatif çıktı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya'da, yaşanan gelişmelerin ardından ligler askıya alınmış ve futbol maçları ertelenmişti.

Kadrosunda yıldız isimleri bulunduran İtalyan devi Juventus'ta ise Rugani, Matuidi ve son olarak bugün ise Dybala'nın test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun test sonuçları merakla beklenmeye başlandı.

SONUÇLAR NEGATİF

Juventus tarafından yapılan açıklamaya göre, Cristiano Ronaldo'ya yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

Bilindiği gibi Portekizli yıldız, salgın yayılmaya başladığı tarihten itibaren ülkesinde bulunan bir adada ailesiyle birlikte kendisini karantina altına almıştı.

Ronaldo kendisini eve kapattı