Ronaldo'nun toplam serveti

Futbol dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, sadece futboldan değil, futbol dışı birçok şeyden para kazanmayı başarıyor.

Real Madrid’in Portekizli yıldızı, kulübü Real Madrid’den yıllık 19 milyon Pound (100 milyon TL) kazanırken, işin içine hem sponsorları hem kendisine ait olan şirketler dahil olduğunda ortaya inanılmaz bir servet çıkıyor.

400 MİLYON POUND

Son olarak kendi iç çamaşırı ürünlerinin 2018 yılı tasarımları için kamera karşısına çıkan Ronaldo, birbirinden özel pozlar verdi ve ürünlerini hayranlarının huzuruna bu şekilde sundu.

Bunun dışında spor ayakkabı, spor giyim ve çorap koleksiyonu da bulunan Ronaldo’nun servetinin 400 milyon Poundu (2 milyar 112 milyon TL) bulduğu ifade edildi.