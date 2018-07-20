Ronaldo'nun yerini dolduracak yıldız

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması sonrası Real Madrid, kadrosunu yeni bir yıldızla güçlendirmek için 300 milyon euroluk bütçe ayırdı.

MBAPPE İÇİN 300 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Real Madrid Başkanı Perez, "Teknik direktör sorununu çözdük şimdi sıra yıldız transferlerinde. 3 defa üst üste Şampiyonlar Ligi'nin almamız imkansız görünüyordu, başardık. Şimdi imkansız görünen transferleri bitirme zamanı" şeklinde konuşmuştu.

İspanyol basını, Galacticos'un transfer listesinden birbirinden önemli yıldızların yer aldığını yazarken, ilk sırada Mbappe'nin bulunduğunu ifade etti. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Mbappe için PSG'ye 300 milyon euroluk teklif yapıldı.

Genç yıldız için yapılan bu teklifin kabul edilmemesi durumunda ise Real, Hazard'a yönelecek. Belçikalı yıldız ekonomik olarak daha kolay bir hedef.

Ronaldo'nun ardından en az iki transfer yapacak olan Real'in diğer adayları, Kane, Neymar ve Lewandowski.