Ronaldo'ya 18 milyon euro para cezası

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yıldız futbolcusu Pastore'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Fernandao'dan 3 milyon dolar kazanan Fenerbahçe'de yönetim, Josef de Souza'yı da satmayı planlıyor.

Mesut Özil, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

FFP kriterleri gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Gomis için Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan'da ortalık karıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bazı futbolculara para cezası vereceklerini duyurdu.

Cristiano Ronaldo, İspanya Vergi Mahkemesi tarafından, vergi kaçırma suçu sebebiyle 18.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Uruguay, Gimenez'in 90. dakikada attığı golle Mısır'ı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmış oldu.

1 Mesut Özil'in bayram mesajı Mesut Özil, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

2 Suudi futbolculara para cezası geliyor Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan'da ortalık karıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bazı futbolculara para cezası vereceklerini duyurdu.

3 Gomis Çin'e satılıyor FFP kriterleri gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Gomis için Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

4 Fenerbahçe'den Pastore atağı Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yıldız futbolcusu Pastore'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Cenk Tosun bayram namazında Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, bayram namazını İzmir Alaçatı'da kıldı.

6 Fenerbahçe Josef'i de satıyor Fernandao'dan 3 milyon dolar kazanan Fenerbahçe'de yönetim, Josef de Souza'yı da satmayı planlıyor.

7 Beşiktaş Bas Dost'u istiyor Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Bas Dost'a 4 milyon euro maaş, 4 milyon euro da imza parası önerdi.

8 Okay Yokuşlu Celta Vigo'da Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

9 Uruguay Mısır'ı son dakika golüyle yıktı Uruguay, Gimenez'in 90. dakikada attığı golle Mısır'ı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmış oldu.