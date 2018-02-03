Ronaldo'ya 9 milyon euro zam

Bu sezon kötü bir grafik çizen Real Madrid'de Portekizli yıldız Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Özellikle Fransız devi PSG'nin radarında olduğu iddia edilen yıldız oyuncuya Real Madrid yönetimi zam yapmaya hazırlanıyor.

YILLIK KAZANCI 30 MİLYON EURO OLACAK

ABC'nin haberine göre, Bonuslar hariç yıllık 21 milyon euro kazanan Ronaldo'nun maaşı 9 milyon euro artışla 30 milyon euroya(141 milyon TL) çıkacağı ifade edildi. Başkan Perez'in kötü formuna rağmen Ronaldo'ya yüksek zam yaparak takımda tutacak.

Real Madrid'in bu teklifi PSG'den gelen 36 milyon euroluk teklife karşı Ronaldo'yu takımda tutma hamlesi olarak yorumlandı.