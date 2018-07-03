Ronaldo'ya Juventus'tan dev teklif

La Liga ekibi Real Madrid ile üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı yakalayan, Portekiz Milli Takımı ile de Euro 2016'da zafer yaşayan Ronaldo, kulübü Real Madrid'den ayrılmanın eşiğinde.

Özellikle son dönemde Real Madrid'den ayrılacağına dair haberlerin yoğunlaştığı Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları Liverpool finalinden sonra yaptığı açıklamalarda, "Geleceğimi ilerleyen dönemde açıklayacağım." şeklindeki sözleriyle kafalarda soru işareti bırakmıştı.

120 MİLYON EUROLUK KONTRAT

Portekizli hücumcu için eski kulübü Manchester United'ın yanı sıra Paris Saint-Germain iddiaları ortaya atılırken, İspanyol Marca gazetesi Serie A ekibi Juventus'un Ronaldo'ya teklife hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre 33 yaşındaki oyuncuya dört sezonluk 120 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklifi sunan Torino ekibi, 1 milyar euro gibi astronomik bir serbest kalma bedeli olan Portekizli forvet için Real Madrid ile de pazarlık masasına oturacak.

İspanyol basınında geçen hafta çıkan haberlerde ise Real Madrid yönetiminin Ronaldo için 100 milyon Euro değerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtilmişti. Portekiz Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda Uruguay'a kaybettikten sonra veda eden Ronaldo, geçen sezon Real Madrid forması ile 44 resmi maçta 44 gol atıp 8 de asist yaptı.