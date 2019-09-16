Ronaldo'yu ağlatan görüntüler

Juventus'un yıldız ismi Ronaldo, İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında duygusal anlar yaşadı.

Piers Morgan'a röportaj veren Portekizli, 14 yıl önce kaybettiği babasıyla ilgili daha önce görmediği görüntüleri izlemesinin ardından hüngür hüngür ağladı.

BU GÖRÜNTÜLERİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM

"Bu röportajın eğlenceli olacağını düşünmüştüm" diyen Ronaldo, "Ağlamayı beklemiyordum. Bu görüntüleri daha önce görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Babamı yüzde 100 bilmiyordum. Alkolik bir insandı ve onunla normal bir konuşmayı asla yapamadım. Çok zordu" şeklinde konuştu.

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Asker emeklisi ve alkol sorunları yaşayan babasını Euro 2004'ün bir yıl sonrasında karaciğer yetmezliği nedeniyle yitiren Ronaldo, "Bir numara olmamı, aldığım ödülleri, ne olduğumu ve hiçbir şeyimi göremedi. Ailem, annem, kardeşlerim, büyük oğulum bunlara tanık oldu, ancak babam göremedi. Genç yaşta öldü." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen 34 yaşındaki oyuncu, 5 kez FIFA'nın yılın en iyi oyuncusuna verdiği Altın Top'a layık görüldü.

4 kez Avrupa'da gol kralı olan Ronaldo, 3 farklı ülkede 6 lig şampiyonluğu, Manchester United ve Real Madrid'de (4) toplam 5 Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Milli Takımıyla da 1 kez Avrupa şampiyonluğu kazandı.