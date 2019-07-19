Rondon, Çin'e gitti

Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Venezuelalı golcü Salomon Rondon'u kadrosuna kattı.

18 MİLYON EURO ÖDENECEK

Teknik direktörlüğe Rafael Benitez'i getiren Dalian Yifang, İspanyol teknik adamın Newcastle United'daki golcüsü Salomon Rondon'u transfer etti. Çin ekibi, Rondon'un bonservisi için West Bromwich Albion'a 18 milyon euro ödeyecek.

Gol yollarını Rondon ile güçlendiren Dalian Yifang, Marek Hamsik ve Yannick Carrasco gibi yıldızları da kadrosunda bulunduruyor.

29 yaşındaki golcü geçen sezonu kiralık olarak Newcastle United'da geçirmiş ve Premier Lig'de çıktığı 32 maçta 11 gol atıp 6 asist yapmıştı.