Rooney MLS'e gidiyor

Premier League'de Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da oynayan Wayne Rooney için yeni bir MLS iddiası gündeme geldi.

ABD basınında yer alan haberde MLS ekiplerinden DC United'ın sezon sonunda Wayne Ronneyi'i kadrosuna katacağı belirtildi. Haberde DC United yetkilileri ile Rooney arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın sağlanması halinde Rooney'nin DC United Kulüp tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacağına yer verildi.

ROONEY TEKLİFE SICAK BAKIYOR

2019 yılına kadar Everton ile sözleşmesi bulunmasına rağmen 32 yaşındaki golcü oyuncunun kariyerinin son dönemlerini MLS'te geçirmeye sıcak baktığı biliniyor. DC United'ın Rooney'e yıllık 14 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında.

İngiliz basını ise Rooney'in Amerika'dan gelen teklifi kabul ettiğini iddia etti. Rooney'in MLS'e ise en erken Temmuz ayında transfer olacağı kaydedildi. Temmuz ayının ilk haftasında MLS'in ara transfer sezonu açılıyor. İngiliz futbolcu, o zamana kadar ise kulübü Everton'da antrenmanlarına devam edecek.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 31 maçta 10 gole imza attı.