Rooney, ABD'ye transfer oluyor

Dünyaca ünlü bir yıldız daha MLS yolunda. Birleşik Devletler basınına göre Wayne Rooney gelecek sezon DC United forması giyecek. Rooney ile DC United yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

ABD BASINI ANLAŞMA TAMAM DEDİ

Haberlere göre anlaşmanın sağlanması halinde Rooney, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak. Everton Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi olan deneyimli futbolcunun da Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeye sıcak baktığı biliniyor.

Everton altyapısından yetişip 2004 yılında Manchester United’a transfer olan Rooney, United formasıyla 535 maçta 249 gol attı. Sezon başında eski kulübü Everton’a dönen 33 yaşındaki oyuncu, ligde 31 maçta görev yapıp takımına 10 gollük katkı sağladı. Rooney'nin 119 kez forma giydiği İngiltere Milli Takımı'dan ise 53 golü bulunuyor.