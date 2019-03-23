Rooney: Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorum

MSL ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Manchester United ve Everton'ın eski oyuncusu Wayne Rooney, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"UMARIM LIVERPOOL'U GEÇER"

Manchester City'yi desteklediğini söyleyen Rooney, "Umarım Manchester City şampiyonluk yarışında Liverpool'u geçer" şeklinde konuştu.

"10-15 YIL KONUŞURLAR"

Wayne Rooney, "Liverpool şampiyon olursa ne kadar acı çekeceğimi hayal edemiyorum. Bu, her Everton taraftarı için kabustur. 2005'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ve halen onu konuşuyorlar. Şampiyon olurlarsa 10-15 yıl konuşurlar" dedi. Everton'da kariyerine başlayan Wayne Rooney, 2004-2017 yılları arasında Manchester Unied forması giydi ve sonrasında tekrar 2017-2018 sezonunda Everton'da oynadı.