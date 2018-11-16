Rooney, Milli Takım'a veda etti

İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'ndaki özel maçta ABD'yi konuk etti. İngiltere, Lingard, Alexander-Arnold ve Wilson'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kariyerine MLS ekibi DC United'da devam eden Wayne Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'ndaki jübilesi için sahaya çıktı. Mücadelenin 58. dakikasında oyuna giren 33 yaşındaki Rooney, 120. kez milli formayı giydi. Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutuyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Almanya ise UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya'yı konuk etti. Almanya, Sane, Süle ve Gnabry'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.