Rooney, oyuncu-antrenör olarak İngiltere'ye döndü

Teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayıran Derby County, MLS ekiplerinden DC United ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan İngiliz yıldız Wayne Rooney'i hem oyuncu hem de teknik direkör olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

"OCAK AYINDAN BERİ BEKLİYORDUM"

Rooney, transferi hakkındaki görüşlerini "Derby County'nin bana sağladığı fırsat için çok heyecanlıyım. Ocak ayının başından itibaren koçluk ekibine, takım kadrosuna katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım büyük bir katkı sağlayabilirim. Özellikle taraftarlar olmak üzere kulüpteki tanışmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde belirtti.

"WAYNE İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu ise Rooney'in takıma katılması hakkında kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; "Wayne Rooney, son derece yetenekli ve birinci sınıf bir futbolcu. Derby County'ye katılmak onun için heyecan verici bir deneyim olacak. O, hem kulüp futbolunda hem de İngiltere Milli Takımı'nda harika bir kariyere sahip; ancak hala verecek çok şeyi var. Bir oyuncu olarak başarılı olmanın neye mal olduğunu biliyor ve bunun kulübe olumlu bir etkisi olacağından şüphem yok. Gelecek yılın başından itibaren Wayne ile birlikte çalışmayı ve dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Everton ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki İngiliz yıldız, 2018-19 sezonunun başında DC United'a katılmıştı.

Geçen sezon MLS'de 25 maça çıkan Rooney, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i UEFA Avrupa Ligi, 5'i Premier Lig, 1'i FA Cup olmak üzere Rooney'ün kariyerinde 20 kupa bulunuyor.



