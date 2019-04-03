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Rooney'den harika frikik golü

MLS'te DC United forması giyen Rooney, Orlando City ağlarına nefis bir frikik golü attı.

Rooney'den harika frikik golü
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ABD Majör Ligi'nde Orlando City, sahasında DC United'ı konuk etti.

SERBEST VURUŞTAN ŞIK GOL ATTI

DC United forması giyen İngiliz futbolcu Rooney, serbest vuruştan attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Rooney'den harika frikik golü - İZLE

Mücadelenin 29. dakikasında yerde kalan Rooney, serbest vuruşta topun başına geçti. Korner direğine yakın bir bölgeden kullandığı atışta nefis bir vuruş yapan deneyimli futbolcu kalecinin üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

DC United mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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