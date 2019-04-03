ABD Majör Ligi'nde Orlando City, sahasında DC United'ı konuk etti.
SERBEST VURUŞTAN ŞIK GOL ATTI
DC United forması giyen İngiliz futbolcu Rooney, serbest vuruştan attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.
Rooney'den harika frikik golü - İZLE
Mücadelenin 29. dakikasında yerde kalan Rooney, serbest vuruşta topun başına geçti. Korner direğine yakın bir bölgeden kullandığı atışta nefis bir vuruş yapan deneyimli futbolcu kalecinin üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
DC United mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.