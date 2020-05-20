Rose: Pochettino sonunda United'ın başına geçecektir

The Lockdown Tactics'e konuşan Danny Rose, Mauricio Pochettino'nun en iyi kulüplerden birini çalıştıracağını düşünüp düşünmediğinin sorulmasına, "Şüphesiz. Sonunda Manchester United'a gideceğini düşünüyorum." cevabını verdi.
''UÇAKTA İÇKİYE İZİN VERMEMİŞTİ''
Pochettino'nun, İngilizlerden farklı bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Rose, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax'ı elememiz, açıkçası kariyerimizin en büyük gecesiydi. Ama uçakta bir içkiye dahi izin vermemişti. İngiliz menajerler bu konularda daha farklıdır." ifadelerini kullandı.