Rosell: Neymar dünyanın en iyi ikinci oyuncusu

COPE ve Radio Marca'ya konuşan Rosell, "Eğer Barcelona başkanı olsaydım, Neymar'ı transfer etmek için şansımı denerdim. O, Messi'nin arkasında dünyanın en iyi ikinci oyuncusu ve kulüp için ideal bir isim." ifadelerini kullandı.

''İKİ OYUNCUYU TAKAS İÇİN KULLANABİLİRDİM''

Barcelona'nın transfer gündeminde bulunan ve Katalan ekibin 111 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilen Lautaro Martinez'e de değinen Rosell, "Lautaro için 111 milyon euro vermezdim ama iki oyuncuyu takas için kullanabilirdim." şeklinde konuştu.