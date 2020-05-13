Rosicky: Semih Kaya ile yollarımızı ayıracağız

İki farklı dönemde Galatasaray'da oynayan Semih Kaya, üçüncü defa sarı-kırmızılı formayı giyebilir...

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, katıldığı bir televizyon programında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Semih Kaya'nın, kontratının uzatılmayacağını açıkladı.

Rosicky, sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak. Sadece, Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur." dedi.

BİR DÖNEM KİRALIK OYNADI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.

23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.

Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Semih'in, yuvasına geri dönmesi bekleniyor...