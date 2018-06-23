Roy Hodgson: Loftus-Cheek, Ballack'tan daha iyi

İngiltere Milli Takımı'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gördüğü 22 yaşındaki Loftus-Creeek'in yeteneğini yerlere göklere sığdıramayan Roy Hodgson, "Sakatlıktaydı ama şimdi o %100 hazır. O çok özel bir oyuncu çünkü oyunu çok yönlü oynayabiliyor. En iyi oynadığı pozisyon tam olarak neresi bilmiyorum, takımın oynadığı futbola bağlı. Hem orta sahanın ortası hem de ofansif bir orta saha oyuncusu olarak oynayabiliyor" dedi.

22 yaşındaki futbolcuyu Ballcak'a benzeten menajer, "Ballack gibi bir oyuncu, onun gücü ve hızına sahip, kesinlikte o yeteneğe sahip bir oyuncu. Hatta belki de Ballack'tan da daha yetenekli bir oyuncu. Biliyorum bu çok iddialı bir açıklama ama oyunu hakikaten farklı bir seviyede. Hem pas yapma konusunda çok başarılı hem de Jack Wilshere gibi dar alanda çok iyi hareket edebiliyor. Bu iki özellik bir oyuncu da çok nadir bir arada görülür. Sadece oyununa daha çok gol koyabilir, zamanla bunu da başaracaktır. Onu bu sene takımımda görmek muhteşemdi, ama o bizim oyuncumuz değil. Chelsea'den bize kiralık olarak geldi, onu tekrar kadromda görmek istesem de bence bu mümkün olmayacak çünkü Dünya Kupası'nda herkes onun ne kadar iyi olduğunu görecek." şeklinde konuştu