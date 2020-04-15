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Aykut Kocaman, yurt dışından teklif aldı

Belçika'nın Royal Antwerp takımı, bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ın peşine düştü.

| Haber Merkezi
Aykut Kocaman, yurt dışından teklif aldı
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Son yıllarda Fenerbahçe ile Konyaspor arasında gidip gelen Aykut Kocaman'a,  yurt dışından talip çıktı.

Konya ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli teknik adam, kariyerini Belçika'da sürdürebilir.

LİGDE 4. SIRADA

Belçika basını, ligin 4. sırasında yer alan Royal Antwerp'in, Kocaman'ın peşinde olduğunu yazdı.

Haberde ilk olarak Marc Wilmots ile ilgilenen Belçika ekibinin, Wilmots'tan gelen olumsuz cevap üzerine ibreyi Türk teknik adama çevirdiği belirtildi.

55 yaşındaki teknik adamın, teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.

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