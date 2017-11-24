RTÜK'ten Beyaz Futbol programına ceza

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Beyaz TV'de yayınlanan ve yorumcusu olduğu "Beyaz Futbol" programında, Boşnaklara karşı kullandığı ayrımcı ifadeleri sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı.

BEYAZ TV'DEN KOVULMUŞTU

Sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Kütahyalı'nın, Beyaz TV'deki görevine son verilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırırken, Kütahyalı hakkında suç duyuruları yapıldı.

5 PROGRAM DURDURMA CEZASI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da harekete geçti. RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle Beyaz TV'ye, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı.

Beyaz TV'de programın yerine 5 hafta boyunca belgesel yayınlanacak.