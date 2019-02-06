Rubin Kazan, Gökdeniz'e borcunu gecikmeli ödeyecek

Trabzonspor'dan transfer oluğu ve 10 yıl oynadığı Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in, kulüpten alacağı para Rus basınında geniş yer buldu.

Sezon başında futbol kariyerini noktalayan Gökdeniz Karadeniz, geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Gökdeniz Karadeniz'in federasyona başvurmasının ardından Rubin Kazan'dan da bir açıklama geldi.

EFSANEMİZDEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ

Rubin Kazan'dan yapılan resmi açıklamada Gökdeniz Karadeniz'e olan borcun ödeneceği ancak ekonomik nedenlerle biraz zaman istendiği belirtildi.

Rus kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Gökdeniz Karadeniz'e kulübün borcu olduğu doğrudur. Kulübümüz bunu reddetmiyor. Tüm para ödenecektir. Ancak kulübümüz, efsane olmuş oyuncumzdan ekonomik durum nedeniyle biraz daha anlayışlı olmasını istiyor'' ifadelerine yer verildi.

Rus basınında yer alan haberlerde Rubin Kazan'ın Gökdeniz'e olan borcunun 60 milyon ruble, yani yaklaşık 800 bin euro olduğu belirtildi.