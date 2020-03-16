Rudy Gobert sağlık durumu hakkında konuştu

Koronavirüs için pozitif test sonucu alan ilk NBA oyuncusu olan Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, geçtiğimiz gün kişisel Twitter hesabından hayranlarına teşekkür etti ve başlangıçta hastalığı daha ciddiye almadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Her geçen gün biraz daha iyi hissettiğini belirten Gobert, "Tüm pozitif enerjisiyle birlikte destek olan herkese teşekkür ederek başlayacağım. Gerçekten çok şey ifade ediyor. Kendime gelince, Utah ve Oklahoma City sağlık çalışanları ve çevremdeki diğer harika insanlar sayesinde her gün biraz daha iyi hissediyorum." dedi.

"HER ŞEY KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZDEKİLERİ KORUMAKLA İLGİLİ"

Başlangıçta hastalığı ciddiye almadığı için pişmanlık duyduğunu belirten Gobert, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, sadece ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamayı hatırladığınızdan emin olmak istiyorum. Yüzünüze, burnunuza, gözlerinize dokunmaktan kaçının ve insanlarla gereksiz temas kurmamaya çalışın. Her şey kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumakla ilgili. Keşke bu şeyi daha ciddiye alsaydım."