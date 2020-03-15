Rudy Gobert'ten koronavirüs için 500 bin Dolar

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, koronavirüs salgınını çevreleyen yardım çalışmalarına 500 bin Dolar bağış yapacağını duyurdu.

Miktarın 200 bin Doları, Vivint Arena'da çalışan 800'den fazla yarı zamanlı çalışana gidecek.

Söz konusu bağışı, olumlu bir fark yaratmak için attığı ilk adım olarak nitelendiren Gobert, "Koranavirüsten, özellikle de kendi Utah ve Fransa topluluklarında etkilenenler için dünyanın dört bir yanındaki insanların yorulmak bilmeyen çabaları ve ilgileri beni mutlu etti. İnsanların etkilendiği sayısız yol olduğunu biliyorum. Bu bağışlar, etkilenen herkes için takdirimi ve desteğimi yansıtan küçük bir miktar ve olumlu bir fark yaratmak için atacağım birçok adımın ilkidir" dedi.

VİRÜSÜ Tİ'YE ALMIŞTI, SALGINA YAKALANDI

Katıldığı bir basın toplantısının sonunda koranavirüsü ti'ye almak için tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunan Gobert'in bu hareketinin üzerinden henüz 3 gün geçmeden yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı.

NBA, Fransız yıldız virüs için pozitif sonuç aldıktan sonra sezonunu askıya almıştı.