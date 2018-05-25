Rugby'de insanlık dışı faul

25 yaşındaki Tevita Nabura, bir pozisyon sırasında rakibi Cam Clark'a kasıtlı olarak tekme attı. Yüzüne isabet eden tekme sonrasında mücadeleyi bırakmayan Clark takdir edilirken, Nabura dünya basınında lanetlenen isim oldu.
Rugby maçında ölümcül tekme VİDEO
VİDEO HAKEM YARDIMIYLA KARAR VERİLDİ
Sert faulün ardından bir süre oyunu durduran hakem, WAR sisteminden yardım aldı. Görüntüleri izleyen hakem, oyun alanına dönerek kararını verdi.
Rakibine kasten tekme atan Nabura kırmızı kartla oyundan atıldı.