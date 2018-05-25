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Rugby'de insanlık dışı faul

Bir rugby maçında Twivta Nabura, rakibi Cam Clark'ın yüzüne tekme attı.

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25 yaşındaki Tevita Nabura, bir pozisyon sırasında rakibi Cam Clark'a kasıtlı olarak tekme attı. Yüzüne isabet eden tekme sonrasında mücadeleyi bırakmayan Clark takdir edilirken, Nabura dünya basınında lanetlenen isim oldu.

Rugby maçında ölümcül tekme VİDEO

VİDEO HAKEM YARDIMIYLA KARAR VERİLDİ

Sert faulün ardından bir süre oyunu durduran hakem, WAR sisteminden yardım aldı. Görüntüleri izleyen hakem, oyun alanına dönerek kararını verdi.

Rakibine kasten tekme atan Nabura kırmızı kartla oyundan atıldı.

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