Rugby'de insanlık dışı faul

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamada başkan adayı Dursun Özbek'i hedef aldı ve "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar." dedi.

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Gomis'ten anlamlı paylaşım

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, F.Bahçeli Volkan Demirel'in de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve "Büyük rakipler olmadan bu zafer bu kadar güzel olmazdı" notunu düştü.