Rui Patricio Wolverhampton'da

33,401 kez izlendi

1,427 kez izlendi

5,372 kez izlendi

22,955 kez izlendi

17,527 kez izlendi

Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı

1,501 kez izlendi

4,668 kez izlendi

22,795 kez izlendi

13,292 kez izlendi

25,118 kez izlendi

Dünya Kupası'nda Tunus-İngiltere maçına sinekler damga vurdu. Dünya basınına konu olan sinekler, futbolcuları rahatsız etti.

Galatasaray yönetimi, Çin'den 7 milyon euroluk teklif alan Gomis'in menajerine "10 güne kadar her şeyi netleştirin" diyerek rest çekti.

UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, bazı oyunculardan ücretlerinden indirim isteyecek.

Aykut Kocaman'ın, kendisini telefonla arayarak yolların ayrıldığını bildiren Ali Koç'a kırgın olduğu ifade edildi.

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Cocu'yu getiriyor. Hollandalı teknik adamın yılda 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Shaqiri, sarı-kırmızılı takımı sevdiğini söyleyerek gelecekte transfer olacağını ifade etti.

Shaqiri: Bir gün G.Saray'a geleceğim

Sabri: G.Saray beni almazsa bırakacağım

Tottenhamlı Son Heung-min, Güney Kore ile Dünya Kupası'nda başarılı olursa askerlikten muaf olacak. Son, askere gitmesi durumunda ise tam 21 ay futboldan uzak kalacak.

Dünya Kupası'nda başarılı olursa askerlikten muaf olacak

Alman Milli Takım efsanesi Lothar Matthaus, Mesut Özil'i sert bir dille eleştirdi. Şimdilerde yorumculuk yapan 57 yaşındaki teknik adam, "Kalp, heyecan ve tutkusu yok" dedi.

Beşiktaş, Lyon'un sağ beki Rafael'i kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlı yöneticiler ile Fransızlar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

1 Aykut Kocaman gönderiliş şekline kızdı Aykut Kocaman'ın, kendisini telefonla arayarak yolların ayrıldığını bildiren Ali Koç'a kırgın olduğu ifade edildi.

2 Dünya Kupası'nda sinek skandalı Dünya Kupası'nda Tunus-İngiltere maçına sinekler damga vurdu. Dünya basınına konu olan sinekler, futbolcuları rahatsız etti.

3 Cocu'nun alacağı ücret Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Cocu'yu getiriyor. Hollandalı teknik adamın yılda 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

4 Shaqiri: Bir gün G.Saray'a geleceğim Galatasaray'ın transfer gündemindeki Shaqiri, sarı-kırmızılı takımı sevdiğini söyleyerek gelecekte transfer olacağını ifade etti.

5 Matthaus: Mesut tutkusuz oynuyor Alman Milli Takım efsanesi Lothar Matthaus, Mesut Özil'i sert bir dille eleştirdi. Şimdilerde yorumculuk yapan 57 yaşındaki teknik adam, "Kalp, heyecan ve tutkusu yok" dedi.

6 Galatasaray 3 oyuncudan indirim istedi UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 4 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, bazı oyunculardan ücretlerinden indirim isteyecek.

7 Galatasaray yönetiminden Gomis'e rest Galatasaray yönetimi, Çin'den 7 milyon euroluk teklif alan Gomis'in menajerine "10 güne kadar her şeyi netleştirin" diyerek rest çekti.

8 Dünya Kupası'nda günün maçları (19 Haziran) 2018 Dünya Kupası'nda 6. gün maçlarıyla gruplardaki ilk maçlar sona erecek.

9 12. olan İrem tarihimizin en iyisi oldu İrem Karamete, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 12. olarak şampiyona tarihinde kadınlar flöre kategorisindeki en iyi dereceyi elde etti.