Rui Vitoria: Oyuncularımın aklı Fenerbahçe maçındaydı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Ligi'nde Vitoria Guimares karşısında 3-0 öne geçmelerine karşın mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

"AKILLAR O MAÇA GİTMİŞ OLABİLİR"

Oyuncularının konsantrasyon sorunu yaşadığını vurgulayan Vitoria, "Oyunu kontrol altına aldık ve 3-0 öne geçtik. Her maç maksimum konsantrasyon gerekir. Fenerbahçe maçının düşünmemek gerektiği üzerinde durmuştuk. Ancak oyuncularımın aklı o maça gitmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ GOLÜ ATMALIYDIK"

Maçı kazanmayı hak ettiklerini de dile getiren Rui Vitoria, "Sahada daha iyi takım bizdik ve kazanmayı hak ettik. Dördüncü golü atmalıydık. Yine de oyuncularım iyi performans gösterdi" şeklinde konuştu.