Ruiz: İlk yarıda 3 kez sakatlandım

Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Ruiz, DHA'ya özel bir röportaj verdi. İspanyol stoper yaşadığı sakatlıklardan şampiyonluk şanslarına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Sezonun ikinci yarısına çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyleyen Ruiz, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını belirlemede çok önemli olacağını ifade etti.

Tecrübeli stoper, ''Kötü başladık ama sonrasında 6-7 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bu seri sayesinde şampiyonluk şansımız devam ediyor. Şampiyonluk şansımız mevcut. Hedefe kitlenmemiz lazım. Ligin ikinci yarısının başında Sivasspor ve Trabzonspor gibi güçlü takımlarla oynayacağız. Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şampiyonlukta ne kadar iddialı olup olmayacağımızı gösterecek. Hazır olmamız ve ikinci yarıya iyi başlamamız lazım'' diye konuştu.

"3 DEFA SAKATLANDIM"

İlk kez bu kadar çok sakatlık yaşadığını ve bunu çözmeye çalıştığını söyleyen Victor Ruiz, ''Profesyonel futbola başladığım günden itibaren hiçbir ligin ilk yarısında üç kez sakatlık yaşamadım, ilk yarıda ise üç tane farklı farklı sakatlık yaşadım. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Biz vücudumuzla ekmeğimizi kazanan insanlarız. Vücudunuzla her gün sıkı çalıştığınızda başınıza sakatlıklar gelebiliyor. Umarım bu sakatlıklar devam etmez'' ifadelerini kullandı.