Ruiz, Türkiye'den ayrıldı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, liglerin ertelenmesine neden olmuştu.

Bu süreçte Türkiye'de kalmak istemeyen futbolcular, ülkelerine dönmeye başladı.

Sörloth ve Boateng'in ardından Victor Ruiz de Türkiye'den ayrılan bir başka yabancı futbolcu oldu.

Bir açıklama yapan İspanyol futbolcu, özel uçakla İspanya'ya gittiğini duyurdu.

Ruiz'in açıklamaları şu şekilde:

"KULÜP BİZE ÖZGÜRLÜK VERDİ"

"Türkiye'de futbol durduktan sonra, ki biz son maçımıız 15 Mart tarihinde oynadık, 15 gün İstanbul'da kaldık. Ancak bu süreç boyunca, özellikle biz Beşiktaş'ta oynayan yabancılar olarak evimize dönmek için talepte bulunmaya başladık çünkü içinde bulunduğumuz durumun ne zaman sonlanacağını bilmiyorduk. Sonunda kulüp bize istediğimiz yere gitme özgürlüğünü verdi ve biz de evimize geldik."

"ÖZEL UÇAKLA GELDİM"

"Uçuşlar hep durdurulmuştu ve ben de özel bir uçakla yolculuk ettim. Öncelikle uçuş konusunda bir sorun yaşayıp yaşamayacağımı inceledim ve pasaportum varsa, sorun yaşamayacağımı öğrendikten sonra Türkiye'den ayrıldım."