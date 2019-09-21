Ruiz'den kötü haber geldi

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 1 galibiyet alan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de yeni stoperi Victor Ruiz'den geldi.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanıp çıkan İspanyol stoperin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KASIĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

İspanyol oyuncunun kontrollerin ardından kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Victor Ruiz, Süper Lig'de 4 maçta da forma giyerken tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalmıştı.

Siyah beyazlı ekipte bir diğer stoper Enzo Roco'nun da sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta yaşanan bu stoper krizinin ardından stoper olarak Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Savunmanın ortasında Necip'e eşlik edecek ismin Atiba ya da Rebocho olması bekleniyor.