Rummenigge: Goretzka'yı Barcelona'nın elinden kaptık

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, önümüzdeki sezondan itibaren Bavyera ekibinde forma giyecek Leon Goretzka ile ilgili konuştu.

Alman futbolunun yeni parlayan yıldızlarından biri olan 22 yaşındaki futbolcunun yeteneklerine dikkat çeken Rummenigge; Goretzka'yı Barcelona'nın elinden kaptıklarını dile getirdi.

Goretzka'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Alman futbol adamı, "Eğer onu almasaydık bu gerçekten bir çılgınlık olurdu" ifadelerini kullandı. Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Leon Goretzka, geçtiğimiz hafta Bayern Münih ile 5 yıllık kontrat imzalamıştı. Goretzka'nın yeni sözleşmesi Haziran 2018'den itibaren geçerlilik kazanacak.