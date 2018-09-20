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Rus basını G.Saray yenilgisini unutamıyor

Rus basını, Galatasaray'a 3-0 yenilen Lokomotiv Moskova'yı sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. Ruslar, "Rodrigues sol kanadı otobana çevirdi, bir adamı durduramadık" yorumunda bulundu.

Rus basını G.Saray yenilgisini unutamıyor
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Şampiyonlar Ligi’ne 3-0’lık ezici Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan G.Saray, Rus basınını şaşkına çevirdi.

OTOBANA ÇEVİRDİ

Rodrigues’le ilgili, “Koca Lokomotiv Moskova takımı bir Rodrigues’i durduramadı. Adam sol kanadı otobana çevirdi” yorumları yapıldı.

Sport Express gazetesi, “Lokomotiv Galatasaray’a farklı yenildi” başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Eurosport ise “İstanbul’da ‘Lokomotiv’ kazası” manşetini kullandı.

YETERLİ PERFORMANS YOKTU

Komsomolskaya Pravda gazetesi, “Lokomotiv, İstanbul’daki ilk maçında G.Saray’a kaybetti” manşetinin kullanıldığı haberde, Rus teknik adam Semin’in takımının yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği belirtildi.

Kommersant gazetesinde ise Lokomotiv Moskova’nın galibiyet için yeterli performans gösteremeyerek Devler Ligi’ne kötü başlangıç yaptığı ve Galatasaray karşısında farklı yenildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.

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