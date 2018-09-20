Rus basını G.Saray yenilgisini unutamıyor

Şampiyonlar Ligi’ne 3-0’lık ezici Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan G.Saray, Rus basınını şaşkına çevirdi.
OTOBANA ÇEVİRDİ
Rodrigues’le ilgili, “Koca Lokomotiv Moskova takımı bir Rodrigues’i durduramadı. Adam sol kanadı otobana çevirdi” yorumları yapıldı.
Sport Express gazetesi, “Lokomotiv Galatasaray’a farklı yenildi” başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Eurosport ise “İstanbul’da ‘Lokomotiv’ kazası” manşetini kullandı.
YETERLİ PERFORMANS YOKTU
Komsomolskaya Pravda gazetesi, “Lokomotiv, İstanbul’daki ilk maçında G.Saray’a kaybetti” manşetinin kullanıldığı haberde, Rus teknik adam Semin’in takımının yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği belirtildi.
Kommersant gazetesinde ise Lokomotiv Moskova’nın galibiyet için yeterli performans gösteremeyerek Devler Ligi’ne kötü başlangıç yaptığı ve Galatasaray karşısında farklı yenildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.