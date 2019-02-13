Rus basını: Kadıköy'de yine kazanamadık

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi Zenit'i konuk etti.

Slimani'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerin bu zaferi, Rus basınında da geniş yer buldu.

SPORT-EXPRESS: KADIKÖY'DE YİNE KAZANAMADIK

Sarı lacivertlilerin galibiyeti için Sport-Express şu ifadeleri kullandı: "Zenit, Avrupa Kupaları kapsamında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu."

"St. Petersburg takımı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldular. Ruslar, İstanbul'da sarı lacivertlileri hiç yenemediler."

SPORTS.RU: "ZENİT ALTI MAÇTAN DÖRDÜNDE KAYBETTİ"

Sports.Ru, Fenerbahçe'nin Zenit'i Islam Slimani'nin 21'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor."

"Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11'lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı.

RUSSIAN.RT: "FENERBAHÇE'NİN ZAFER GOLÜ SLİMANİ'DEN"

Russian.Rt, Zenit'in mağlubiyetini ise şöyle değerlendirdi: "İstanbul'da Fenerbahçe ve Zenit takımları arasında Şükrü Saracoğlu'nda düzenlenen karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık galibiyeti ile sonlandı."

RSPORT: "YENİLER ALTINDAN KALKAMADI"

Rövanş mücadelesi öncesinde avantajın Fenerbahçe'de olduğuna vurgu yapan Rsport, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde İstanbul'da deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu."

"Maçın rövanşı 21 Şubat'ta St. Petersburg'da gerçekleşecek" açıklamalarına yer verdi.