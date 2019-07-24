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Rus boksör Dadashev hayatını kaybetti

Subriel Matias ile yaptığı maçı nakavtla kaybeden Maxim Dadashev, maç sonu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Rus boksörün hayatını kaybettiği açıklandı.

| Haber Merkezi
Rus boksör Dadashev hayatını kaybetti
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Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.

Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, TSİ cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜ

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Rus boksör Dadashev beyin kanamasından öldü - VİDEO

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