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Rus futbolcu Samokhvalov idmanda hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınına rağmen bireysel olarak antrenman yapan Lokomotiv Moskovalı futblolcu Innokenty Samokhvalov, idmanda fenalaşarak yaşamını yitirdi.

| Haber Merkezi
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Rus futbolcu Samokhvalov idmanda hayatını kaybetti

Rusya, Innokenty Samokhvalov'un şok ölümünü konuşuyor.

Karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşan 22 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti. Samokhvalov' kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Lokomotiv’in 3. Lig ekiplerinden Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı, biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk.” dedi.

Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.

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