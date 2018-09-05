Rus sporcuların madalyaları geçersiz

Rus atletler Tatyana Lebedeva ve Maria Abakumova, dopingli madde kullandıkları gerekçesiyle dünya şampiyonlarında elde ettikleri toplam 3 madalyayı kaybetti.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, dopingli madde kullandıkları tespit edilen atletlerden Lebedeva'nın 2008 Ağustos ile 2010 Ağustos, Abakumova'nın ise 2008 Ağustos ile 2012 Ağustos tarihleri arasındaki uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerin geçersiz sayıldığı belirtildi.

Rus atletlerden Lebedeva 2009 Dünya Şampiyonası'nda uzun atlamada gümüş, Abakumova ise cirit atmada 2011 Dünya Şampiyonası'nda altın ve 2009'da ise bronz madalya kazanmıştı. İki sporcunun, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda elde ettiği madalyalar da doping kullandıkları gerekçesiyle daha önce iptal edilmişti.