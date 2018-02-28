Rus sporcuya verilen ceza Türkiye'ye yaradı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sene Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen son Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden Aleksandr Chekhirkin'de doping tespit edildi.

FATİH CENGİZ ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

Şampiyonayı ikinci bitiren Rus sporcuda doping çıkması sonucu beşinci sıradaki Fatih Cengiz üçüncülüğe yükselerek bronz madalya elde etti. Bu sonuçla madalyalara bir bronz daha ekleyen Türkiye, 36 puanla Dünya ikincisi oldu. Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran ve Türkiye ise dörder madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın konuya ilişkin "Dopinge karşı sıfır tolerans uyguluyoruz. Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim bir madalya daha alarak takım sıralamasında ikinci olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren Dünya Güreş Birliği (UWW) kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2'si altın. Rusya ve İran'ın altın madalyası yok. 2017 yılında grekoromen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve UWW tarafından en başarılı ülke seçilmişti." ifadelerini kullandı.

Rus sporcuya verilen ceza hakkında da görüşlerini aktaran Aydın, "Sadece 4 ay men cezası geldi. Rus sporcu dopingli çıktı ancak verilen ceza çok komik. Adeta sporcunun önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.