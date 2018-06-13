Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

Dünya Kupası heyecanı yarın(14 Haziran) başlıyor. Her zaman olduğu yine yayıncı kuruluş olarak TRT de kupa heyecanını aktarmak için Rusya'da.

YORUMCU TARIK ÜSTÜN'Ü RUS TARAFTAR ÖPTÜ

TRT'nin canlı yayınında kupadaki son gelişmeleri değerlendiren yorumcu Tarık Üstün bir anda Rus taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Üstün, Rus taraftarın öpücüğünden sonra cümlelerini toparlamakta zorlanırken, o an yaşananlar gülüşmelere neden oldu.

Rus taraftar Türk yorumcuyu canlı yayında öptü - İZLE

Kısa süre sonra TRT ekibi programa kaldığı yerden devam etti.