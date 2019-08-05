Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor

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Emre Mor: Galatasaray hayalim nihayet gerçek oldu

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Cengiz Ünder Lille'e de gol attı

Cengiz Ünder Lille'e de gol attı - İZLE

Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü James Rodriguez, sarı-lacivertli kulüpte forma giymek istemediğini belirtti.

Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel ve Burak Yılmaz'ın ardından Necip Uysal da hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'tan sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor

Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel'i listeye ekledi.

Beşiktaş rotayı Skrtel ve Wimmer'a çevirdi

Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

1 Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

2 G.Saray taraftarı narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

3 Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi Porto'da bulunan eski oyuncusu Aboubakar'ı gündemine aldı.

4 Ersun Yanal'ın istediği 3 futbolcu Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

5 Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonasında 57-53 yenilerek ikinci olan milli Türkiye, yine hakem kurbanı oldu.

6 Beşiktaş rotayı Skrtel ve Wimmer'a çevirdi Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel'i listeye ekledi.

7 Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

8 Messi: Hiçbir şeyden pişman değilim İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında oynadığı özel maçta Arsenal'i 2-1 yenerek kupayı kaldırırken, maç sonrası Lionel Messi bir konuşma yaptı.