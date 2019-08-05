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Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor

Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

| Haber Merkezi
Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor
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Rusya Premier Lig temsilcisi, dünya devi Barcelona'nın 22 yaşındaki yetenekli forveti Malcom'u kadrosuna kattı.

Normal şartlarda taraftarların bağrına basması beklenilen Brezilyalı futbolcu, ilk maçında şok bir protesto ile karşılaştı.

SİYAHİ VE GAYLERE KARŞIYIZ

Mücadelede yönetimlerini hedef alan Rus taraftarlar, 40 milyon euroya transfer edilen futbolcu için"Geleneklerimize bağlılık konusunda gösterdiğiniz liderlik için teşekkür ederiz" diyerek ironik bir gönderme yaptılar.

Taraftarlar, siyahi ve gay futbolcuların transferine karşı çıktıklarını söyleyerek ırkçı olduklarını açıkça dile getirdi.

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