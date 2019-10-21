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Rus Temel Reis 3 dakikada navakt oldu

Kollarına ilaç enjekte ederek gündem olan ve "Rus Temel Reis" lakabını alan Kirill Tereshin, çıktığı ilk MMA maçında navakt oldu.

| Haber Merkezi
Rus Temel Reis 3 dakikada navakt oldu
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Kaslarına synthol isimli maddeyi enjekte ederek abartı bir kol görünümüne sahip olan Kirill Tereshin, MMA'da ilk kez sahne aldı.

TERESHİN, RAKİBİNE DİRENEMEDİ

23 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu, Rusya'da Oleg Mongol ile kafes dövüşünde karşı karşıya geldi. Hem tecrübesiz olan hem de şişkin görüntüsünün aksine güçsüz kollarıyla rakibine direnemeyen Tereshin, 3 dakikada rakibine yenildi.

Rus Temel Reis, 3 dakikada navakt oldu - İZLE

Büyük kol kaslarıyla gündem olan Tereshin'in MMA macerası kötü başlarken, Rus dövüşçü yaptığı hatadan dönerek kolları için tedavi olmaya başladığını da ifade etti.

Mücadelenin ardından konuşan Tereshin, "Askere gitmeden önce 2 yıl fitness yapmıştım. Askerdeyken kas kaybı yaşamamak için kollarıma synthol enjekte ettim. Askerlik görevim bittikten sonra kollarımın eskiye dönmesi için tedavi oluyorum." ifadelerini kullandı.

 

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