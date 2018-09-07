Ruslara göre favori Galatasaray

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'nın eski başkanı Olga Smorodskaya, en güçlü rakipler olarak sarı-kırmızılı ekibi gördüklerini söyledi.

Olga Smorodskaya, Rus basınına verdiği röportajında Lokomotiv'in gruptan çıkma şansının olduğunu dile getirdi.

GRUBUN EN GÜÇLÜ TAKIMI GALATASARAY

Ligde oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan Lokomotiv'in yeniden toparlanacağını söyleyen eski başkan Smorodskaya, Şampiyonlar Ligi grubuyla ilgili sorulan 'Lokomotiv'in Şampiyonlar Ligi şansını nasıl görüyorsunuz? Loko bu gruptan çıkabiir mi?' soruyu da ''Tabii ki... Bunu konuşmaya bile gerek yok. Loko'nun gruptan çıkacağından şüphem yok. Bu gruptan çıkamazsa ne zaman çıkacak?'' sözleriyle yanıtladı.

Porto'nun eski gücünde olmadığını ve Schalke'nin de her şeye rağmen tecrübeli bir takım olduğunu söyleyen Olga Smorodskaya, buna rağmen gruptaki en güçlü rakiplerinin Galatasaray olacağını söyledi. Olga, "Dengeli bir grup ama artık Lokomotiv Moskova'nın eski yıllarına dönmesi ve bu gruptan çıkması lazım. Şimdi değil de ne zaman?" diye konuştu.

Olga Smorodskaya, 2010 yılında göreve geldiği Lokomotiv Moskova'da 6 yıl başkanlık yaptı. Smorodskaya çok yorulduğunu belirterek koltuğunu Ilya Gerkus'a bıraktı.