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Russell Westbrook'tan üst üste 11. triple-double

NBA'de gecenin maçında New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder'u 131-122 mağlup etti.

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NBA'de New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder'ı 131-122 mağlup etti. Pelicans'ta Jrue Holiday 32 sayı, 5 ribaund, 7 asistlik performansla galibiyetin mimarı oldu. Julius Randle 33 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Thunder'da Russell Westbrook 44 sayı, 14 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. Böylelikle 11 maç üst üste triple-double yaparak kendisine ait rekorunu geliştirdi, ancak galibiyete yetmedi. Paul George 28 sayı, 7 ribaund, 6 asistle maçı tamamladı.

NEW YORK KNİCKS 18 MAÇ SONRA GÜLDÜ

New York Knicks deplasmanda Atlanta Hawks'ı 106-91 mağlup etti. 18 maç aradan sonra kazanan Knicks'te, Dennis Smith Jr. 19 sayı, 2 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. DeAndre Jordan 10 sayı, 13 ribaund ile double-double yaptı. Hawks'ta Dewayne Dedmon 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Trae Young 16 sayı attı ve 11 asist yaptı.

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