28 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından 6 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Rüştü Reçber, evinde kendini izole etmeye devam ediyor.

Zor günler geçiren eski milli kaleciye eşi Işıl Reçber'den moral verici bir hareket geldi.

Eşinin doğum gününü kutlayan Reçber, bu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı. Rüştü Reçber'in pastanın başında maskeyle oturması dikkat çekti.

Rüştü doğum gününü maskeyle kutladı - İZLE

Işıl Reçber'in paylaşımında yer alan ifadeler ise şu şekilde:

''Her şey seninle güzel. Dilekler tutuldu. Yeni yaşın güzel gönlünce olsun canım kocam. Uzun sağlıklı mutlu yılların olsun. İyi ki bizim babamız benim hayat arkadaşımsın. Seni çok seviyoruz. 14 Nisan 2020 Karantina doğum günümüz... Bu yıl da böyle oldu yıllar sonra sağlıkla hatırlayacağız inşallah. Evimizde birlikteyiz ya çok şükür gerisi hiç önemli değil. Kıymetini kaybetmeden önce bilin sağlıklı ve sevdiklerimizle şu an evde olmamız Allahım’ın büyük lütfu. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.''







