Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

B.Münih'te Müller'in sözleşmesi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. B.Şehir'de ise Sekou Bangoura'yla yapılan anlaşmada yakın temas halinde olunması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın başaralı oyuncusu Henry Onyekuru, kariyeriyle ilgili samimi bir röportaj verdi. Nijeryalı oyuncu, "Tekrar Premier Lig'e döneceğim, çünkü bu hayallerimden biri" ifadesini kullandı.

Haaland, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth hakkında açıklamalar yaptı. Genç yıldız, Sörloth'un fantastik işler yaptığını söyledi.

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla 'Ronaldinho', ev hapsine alındı.

Koronavirüs nedeniyle hastanede gördüğü tedavi tamamlanan ve taburcu olan Fatih Terim, "Virüsü kimden aldım bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" dedi.

Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz

IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

1 Ronaldinho, kalan cezasını ev hapsiyle ödeyecek Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla 'Ronaldinho', ev hapsine alındı.

2 IFAB, yeni kuralları duyurdu IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.

3 Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz Koronavirüs nedeniyle hastanede gördüğü tedavi tamamlanan ve taburcu olan Fatih Terim, "Virüsü kimden aldım bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" dedi.

4 Sergen Yalçın evde transfer listesi oluşturuyor Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendini karantinaya alan Sergen Yalçın'ın, Wyscout programı üzerinden oyuncu izlediği öğrenildi.

5 Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

6 Okan Buruk: Arda takımdan Galatasaray için ayrıldı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Başarılı teknik adam, "Arda'nın gönlünde hep Galatasaray vardı" dedi.

7 F.Bahçe'de basketbol ve voleybol şubeleri de 'feda' diyor Ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de futbolcuların ücretlerinde indirime gitmesi beklenirken başkan Ali Koç, basketbol ve voleybol şubelerinin maaşlarında da kesintiye gidecek.