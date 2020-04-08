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Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

| Haber Merkezi
Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok
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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski milli kaleci Rüştü Reçber, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

''ALLAH'A ŞÜKÜR KURTARDIK''

Hastenedeki tedavi sürecini tamamlayarak eve çıktığını belirten 46 yaşındaki Reçber, ''Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Taburcu oldum ve evdeyim. Bu işin şakası yok. Çok dikkatli olun, genç-yaşlı dinlemiyor. Herkese selamlar.'' ifadelerini kullandı.

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