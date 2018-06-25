Rüştü Reçber: Cocu Türk futbolunu değiştirecek

Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, eski takım arkadaşı Cocu'yu anlattı. Cocu'nun Fenerbahçe'ye neler kazandırabileceğini yorumladı.

Rüştü'nün Cocu hakkındaki görüşleri şöyle;

- Öncelikle çok sesiz ve sakindir. Cocu’nun en büyük özelliklerinden biri de her zaman ciddi olmasıdır. Soğukkanlıdır. Çok az güler. Yapısı bu. Futbol haricinde de bu tarzdı. Çizgisini hiç bozmaz. Kampta, idmanda, saha içinde, dışında ve özel hayatında hep aynıdır. Bu izleri taşır. Oyun görüşü ve anlayışı nettir. Onun futbol seviyesi bellidir. Bunu da net hissettirir. İşini layıkıyla yapar.

HOLLANDA FUTBOLUNA YÖN VERDİ

- Şunu net olarak söyleyebilirim ki, Cocu çok mantıklıdır. Her şeyi en ince detayına kadar tartar. Akıllıdır ve aklını kullanarak hareket etmeyi bilir, bunu da yapar. Sağlam adım atan bir yapısı var. Cocu’ya bir kere asla ve asla kolay kolay laf geçiremezsiniz. O yapıda biri değildir. Duruşuyla, konuşmasıyla, fikirleriyle her yönüyle çok düzgündür.

- Hocalığı için çok fazla yorum yapamayacağım. Hangi seviyede olduğunu bilmem mümkün değil. Bunu, Fenerbahçe'deki görevinde çok daha iyi göreceğiz ve değerlendireceğiz.

- Savunma futboldaki temel noktadır düşüncesiyle Hollanda futbolunda yeni bir akım başlattı. Öncü bir hoca olarak karşımızda oldu. Son dönemlerde başarısız olan Hollanda futboluna şekil vererek ülkesinden ayrıldı ve şimdi Fenerbahçe’de. Hollanda’da iz bırakarak buraya geldi. Bu tartışılmaz. Fenerbahçe’de ne yapar? Şu an cevap açısından çok zor bir soru bu.

FENERBAHÇE'DE GELECEĞİN TEMELLERİNİ ATACAK

- Fenerbahçe’yi şampiyon ve şampiyonluklara taşıyacak kadro oluşumunu yapacaktır Cocu. Ancak, aynı zamanda da geleceğin temellerini atmada da rolü olacaktır. Bu çok önemli Fenerbahçe açısından. Beh şahsen tanıdığım Cocu’nun bu işleri yapabilecek birikime ve olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu tartışmam bile. Burada temel nokta gösterilecek sabır ve kendisine tanınacak zamandır. Comolli ve Cocu ülke futbolumuzu da dizayn etmede bu çizgide görev alacaklardır. Evet belki biraz iddialı oluyorum ama bu görüşlerimi yıllar sonra anlayacaklar.





- Sayın Ali Koç'un düşüncelerinin gerçekleşip, karşılığını göreceğimiz zaman hemen yarın değil. Onun üstünü bir çizeyim. Fenerbahçe için bundan sonra aydınlık ve başarılı günler için sabır dönemi de başlıyor. Ben yarından değil, 5-10 yıllık zaman diliminden bahsediyorum. Şimdiki süreç iyi atlatıldıktan sonra sadece Fenerbahçe’de bir değişim olmayacak ki. Türk futbolunun ekolü için de bir başlangıç olacak. Yani yıllardır yapamadığımız ya da yapmadığımız değişimin başlangıcının startını sayın Ali Koç ve ekibi başlattı artık.