Rüştü Reçber: Devletimizin koyduğu kurallara uyalım

Kalecilik kariyerinde Barcelona, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynayan, yıllarca Milli Takım formasını başarıyla giyen Rüştü Reçber, dünyayı etkisini altına alan ölümcül koronavirüse yakalanmıştı.

SALGININ ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Hastanede tedavi altına alınan ve bir süre yattıktan sonra taburcu edilen efsane eldivenden geçtiğimiz günlerde iyi haber gelmiş ve son testinin negatif olduğu açıklanmıştı.

Bugün ise videolu bir mesaj yayınlayan Rüştü, salgını herkesin çok ciddiye alması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Rüştü Reçber: Salgını herkesin ciddiye alması gerekiyor- İZLE

İşte Rüştü Reçber'in o mesajı şöyle:

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda Kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım." diye konuştu.