Rüştü Reçber: Emre Mor, Mohamed Salah'tan daha yetenekli

Spor yorumcusu Rüştü Reçber, beINSPORTS'ta yaptığı açıklamalarda son dönemlerde futbol dünyasının parlayan ismi Mohamed Salah ile milli futbolcu Emre Mor'u kıyasladı.

EMRE MOR GİTTİĞİ TAKIMLARDA TUTUNAMAIYOR

A Milli Takım'a çağrıldıktan sonra iyi bir çıkış yakalayan Emre Mor, Alman ekibi Borussia Dortmun'da 14 milyon euroya transfer olmuştu. Burada beklentileri karşılayaman Emre, La Liga takımlarından Celta Vigo'ya anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibinde de çeşitli sıkıntılar yaşayan milli futbolcu, iki kez kadro dışı kaldı. Kendisinde çok şey beklenilen Emre Mor, bir türlü gittiği takımlarda tutunamıyor.

"SALAH'LA EMRE'Yİ YAN YANA KOYUN BEN EMRE DERİM"

Spor yorumcusu Rüştü Reçber, Emre Mor'a güvendiğini ve milli futbolcunun Mısırlı yıldız Mohamed Salah'tan daha yetenekli olduğunu söyledi.

Reçber, Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü alan ve Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyan Mohamed Salah'la Emre Mor'u kıyasladı ve "Emre Mor ile Salah'ı yan yana koyduğumuzda ben Emre Mor derim." dedi.