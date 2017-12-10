Rüştü Reçber: Muslera'nın hatası yoktu

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Rüştü Reçber, Fernando Muslera'nın Akhisar karşısında yediği golde hatası olmadığını belirtti.
İşte Rüştü'nün sözleri:
HATASI YOKTU
İkinci golde Muslera'nın hata payı ne kadardı?
-Muslera defansla arasındaki mesafeyi korumaya çalışıyordu. Savunmanın müdahalesinde top Olcan'ın önüne düşünce iş işten geçti. Dışarıdan bakılınca bu hata gibi görünür.
Mağlupken geri dönüşü neye bağlıyorsunuz?
- Birincisi futbolcuların hocaya büyük sevgi ve saygı duyduğu ortaya çıktı. İkincisi; 2-0 geriye düşmeleri futbolun bir azizliğiydi ve kazanma hırsları ikinci yarı ortaya çıktı
Skor 2-0'a gelirken Tudor'un hatası var mıydı?
-2-0 geriye düşmeyi Igor Tudor'a bağlamamak gerekir. Sadece futbolcuların bireysel hatalarından kaynaklanmıştır. İkinci yarı bu hatalar olmadı, bu sefer goller geldi