Rüştü Reçber: Muslera'nın hatası yoktu

1 Tudor krizle başa çıkmak için kitap okuyor G.Saray'daki geleceği tartışılan Igor Tudor, başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını anlatan bir kitap okuyor.

2 Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu lüks araç kaza yaptı. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 Ali Koç F.Bahçeli kongre üyelerine seslendi Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'deki başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Ali Koç, seçim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

4 Okan Buruk'a tarihi ceza yolda Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.

5 Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür Ayhan Akman'ın, yediği hatalı golün ardından Fernando Muslera'ya küfür ettiği görüldü.

6 Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor 15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

7 Gomis kaç maç ceza alacak Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Gomis, Sivas Belediyespor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

8 Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.

9 Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi.