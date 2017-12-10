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Rüştü Reçber: Muslera'nın hatası yoktu

Spor yorumcusu Rüştü Reçber, çoğu futbolseverin aksine Muslera'nın yenilen gollerde hatasının olmadığını söyledi.

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Rüştü Reçber: Muslera'nın hatası yoktu

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Rüştü Reçber, Fernando Muslera'nın Akhisar karşısında yediği golde hatası olmadığını belirtti.

İşte Rüştü'nün sözleri:

HATASI YOKTU

İkinci golde Muslera'nın hata payı ne kadardı?

-Muslera defansla arasındaki mesafeyi korumaya çalışıyordu. Savunmanın müdahalesinde top Olcan'ın önüne düşünce iş işten geçti. Dışarıdan bakılınca bu hata gibi görünür.

Mağlupken geri dönüşü neye bağlıyorsunuz?

- Birincisi futbolcuların hocaya büyük sevgi ve saygı duyduğu ortaya çıktı. İkincisi; 2-0 geriye düşmeleri futbolun bir azizliğiydi ve kazanma hırsları ikinci yarı ortaya çıktı

Skor 2-0'a gelirken Tudor'un hatası var mıydı?

-2-0 geriye düşmeyi Igor Tudor'a bağlamamak gerekir. Sadece futbolcuların bireysel hatalarından kaynaklanmıştır. İkinci yarı bu hatalar olmadı, bu sefer goller geldi

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