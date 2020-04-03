Rüştü Reçber'i sigara zorluyor

Geçtiğimiz cumartesi günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden Rüştü Reçber'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Dün yoğun bakıma alındığı yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan eşi Işıl Reçber, eski milli kalecinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

SİGARA ZORLUYOR

Hasta katında izole bir halde yatan Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı diğer hastalara göre daha zor atlattığı öğrenildi.

Durumu her geçen gün daha da iyiye giden 46 yaşındaki futbol adamının 1 hafta içinde hastaneden taburcu olması bekleniyor.

TERİM SİGARA İÇMİYORDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen Fatih Terim'in, yıllar önce sigarayı bıraktığı için daha kolay iyileştiği belirtilmişti.