Rusya, 2010 şampiyonu İspanya'yı şimdiden yakaladı

Teknik direktör Stanislav Cherchesov'un çalıştırdığı Rusya, şimdiden önemli bir istatistiğe imza attı.

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta toplam 8 gol atmayı başaran Rusya, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın o turnuvanın tamamında (7 maç) attığı toplam gol sayısına şimdiden ulaştı.

5-0 kazandığı Suudi Arabistan ve 3-1 galip tamamladığı Mısır karşılaşmalarında fileleri toplam 8 kez havalandıran Rusya, ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk 2 maçında en çok gol atan ev sahibi ülke oldu (1934'teki İtalya ile eşit).