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Rusya, 2010 şampiyonu İspanya'yı şimdiden yakaladı

Rusya, ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Mısır'ı 3- 1 yendi. Grupta ikide iki yapan Ruslar, puanını 6'ya yükseltti.

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Teknik direktör Stanislav Cherchesov'un çalıştırdığı Rusya, şimdiden önemli bir istatistiğe imza attı.

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta toplam 8 gol atmayı başaran Rusya, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın o turnuvanın tamamında (7 maç) attığı toplam gol sayısına şimdiden ulaştı.

5-0 kazandığı Suudi Arabistan ve 3-1 galip tamamladığı Mısır karşılaşmalarında fileleri toplam 8 kez havalandıran Rusya, ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk 2 maçında en çok gol atan ev sahibi ülke oldu (1934'teki İtalya ile eşit).

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