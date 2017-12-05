Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'nda yok

İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.
RUS ATLETLER BAĞIMSIZ OLARAK KATILACAK
Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.
Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.
RUSYA, BREZİLYA'DAKİ OLİMPİYATTA DA YOK
Rusya, atletlerinin doping kullandığı iddiasıyla Brezilya'da gerçekleşen 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan da men edilmişti.